蘇保羅作風向來穩打穩紮，在港練馬多年亦積累不少支持多年的馬主，令他近年成績能夠保持穩定水準。

今晚（24日）在快活谷馬場跑馬，四歲新西蘭自購馬「新威力」將會出戰第五場四班1200米，屆時由蔡明紹主轡。

「新威力」馬主梁滿銓、梁偉材與梁偉基屬蘇保羅忠實粉絲，以往名下馬有「新希望」（已退役）躋身高班之列，今季亦有「新威煌」贏馬。

「新威力」上仗改跑谷草1200米表現見好，在薛恩胯下不敵季內三捷的「木火同明」（何廐）跑獲季軍，表現不差。

今戰「新威力」續跑同程，加上排黃金一檔十分有利，今仗有望敲響在港勝鼓。

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