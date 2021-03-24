第九場三班1650米：「童話」上場於同程獲勝贏在騎師智慧，今仗（24日）再跑排到黄金一檔會非常好跑。

昨日（23日）開飛12倍，5點企住12倍，現時10倍W，2.4倍P，非常抵買。

「勁無比」上場跑同程突然有表現似復蘇，今仗再跑强配雷神晤係講玩。

昨日開飛15倍，5點輕輕落到12倍，現時落到7倍W，2.5倍P，有早飛支持，一句講哂係扺買。

「歡欣福星」原庄配搭再嚟應要補飛，昨日開飛12倍，5點企住13倍，現時落到9.8倍W，2.8倍P。

亦有早餐飛支持，今場排最外檔起步可立心留後衝。

「喜盈寶」上場贏同程似難實易，今仗再跑機會依然，不過今仗要加磅而馬匹體重跌咗有些少擔心。

昨日開飛2.1倍好重飛，5點企住2.3倍，現時2.9倍W，1.6倍P，早飛當然勁，但太熱就麻麻，最多三三四四。

提供：6童話、2勁無比、3歡欣福星、4喜盈寶

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