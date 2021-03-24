馬迷都心知肚明，潘頓成功衛冕的機會不大，皆因開季以來他一直被宿敵莫雷拉壓住，而且被拋離逾廿場頭馬已一段時間。

然而這位四屆冠軍好勝心很強，從不會輕言認輸。

今晚（24日）谷戰進行前已連勝八個賽日的他，跑罷第八場一如剛周日（21手1）打吡賽馬日般大演帽子戲法，兼且再一次勝出騎師王，氣勢之盛不遜雷神。

潘頓這晚早於第二場已憑沈廐「總統之星」打開紀錄，第七場以羅廐「以戰養戰」再下一城，及至第八場他藉沈廐「人和家興」埋齋中三元。

「人和家興」是潘頓近兩戰替沈廐壓陣的第七駒，騎練從中錄得近七次合作四冠一亞，而潘頓亦經手沈廐近十匹頭馬其中之七，彼此關係可見良好。

出自本地拍賣會的「人和家興」，季初由潘頓贏谷草四班1200米開齋，如今由同一騎師在三班同程建功，本身於過去半年月內的進步由此可見一斑。

第八場二至四名順序是「永同歡欣」、「會長之星」及「金鷹翱翔」，四重彩由1至4檔馬包辦，每注派彩22,641元。

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