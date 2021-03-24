第四場四班1000米：「天火同人」前仗初出跑同程走光，上場再跑同程，全程三叠競跑，最後仍能後上輕鬆取勝，潛質盡顯。

今仗原裝配搭再跑贏馬路程，值得注意。

昨日（23日）開飛3.8倍，5點企住3.9倍，現時4.3倍W，1.9倍P。

有信心早飛支持，今場應可再下一城。

「無限商機」上場跑同程前段稍留，入正直路先再衝最後以頸位入Q有驚喜，上場見好今仗再跑此程。

昨日開飛7倍，5點輕輕回上7.3倍，現時落到5.6倍W，1.9倍P。

早飛好勁估唔到，睇飛有信心反勝「天火同人」，而呢條翻版Q現時有11倍都幾唔錯。

「綠魔勇士」今場季內初出，但已操到足哂，埋門試兩課閘輕鬆勝出，一切準備就緒想贏咁款。

昨日開飛4.8倍，5點企住4.8倍硬淨，現時5.5倍W，2.4倍P。

有晒墊底飛，睇飛都幾似樣，可以贏得。

「勝利在手」上仗跑同程入Q，今仗再跑用周俊樂減磅騎係明智。

昨日開飛7.3倍，5點落到6.7倍，現時5.2倍W，1.7倍P。

有早餐飛，今場排檔及負磅適中，依然有力一爭。

提供：2天火同人、7綠魔勇士、1無限商機、3勝利在手

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199