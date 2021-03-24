第一場五班1200米：「一路順風」近兩仗跑田草，田泥1200米都能入Q，證明狀態不差。

今仗轉跑谷草1000米，應能勝任。

昨日（23日）開飛6.4倍，5點企住6.6倍，現時7倍W，2倍P。

有墊底飛，近兩仗配田泰安都能上名，今仗原裝配搭再嚟，騎師一定砌俾你睇要挽回聲譽，WP捧場。

「多多利高」大前仗喺雷神加持底下，在同程險勝「首飾傳奇」開齋。

今仗再跑同程，賽前試泥閘輕鬆帶返，應已準備就緒。

昨日開飛10倍，5點輕輕落到9倍，現時6.5倍W，2.4倍P。

早餐飛到位，睇飛係有出擊意慾，要預佢一票。

「榮彩大道」上場跑同程，閘前有些少飛落，結果31倍輕鬆贏馬。

今仗原裝配搭再跑同程，騎師賽前親操四課包括最後試跑，同上仗一樣非常重視，今場應想連捷。

昨日開飛18倍，5點大幅落到只得8倍呢下幾重手，現時11倍W，3.3倍P。

墊底飛到哂位，睇飛呢個寶尾今場要追。

「常勝心」今季八戰表現平平，今仗終於減夠分落五班跑，練馬師即報此駒唯一上名路程谷草1000米，強配潘頓仲有運地排到黃金1檔，簡直係如虎添翼。

昨日開飛4.7倍，5點輕輕回上5倍，現時4.2倍W，2倍P。

有早飛嘅，不過明顯係熱唔透，要留意臨場。

提供：1一路順風、5多多利高、8榮彩大道、2常勝心

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