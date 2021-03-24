第五場四班1200米：「好好彩彩」12月尾跑完同程小休至今再上陣，賽前操足兼試閘，今場賺體力機會突出。

昨日（23日）開飛15倍，5點輕輕落到9.8倍，現時落到8.3倍W，3倍P。

早飛到位，半冷門值博。

「爸巴閉」前仗跑同程搏失，上場再跑同程怯於強敵第四不足為據，今仗再跑強配潘頓砌硬。

昨日開飛3.3倍，5點輕輕回上4.4倍，現時5倍W，2倍P。

早餐飛到哂位，認真可贏得。

「王者奇兵」今季只跑兩場同程，寓賽於操，今仗再跑同程換田泰安似樣。

昨日開飛22倍，5點輕輕落到18倍，臨場過關飛之後有7.4倍W，3.3倍P，有冷味。

「魅力星光」近幾仗跑田草1000米表現唔錯，今仗轉跑返谷草應有新鮮感，今場磅輕排好位應可以接近。

昨日開飛19倍，5點輕輕落到15倍，現時16倍W，4倍P。

有些少墊底飛，有本錢一定要預佢一票。

提供：5好好彩彩、7爸巴閉、10王者奇兵、12魅力星光

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