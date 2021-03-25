谷中昨晚（24日）跑罷九場夜馬，賽後翌晨（25日）有兩駒發生健康問題，包括第五場「大醇威」及第九場「常常精綵」。

隸屬方廐的「大醇威」昨晚跑尾二而回，馬會今午（25日）公佈當時表現欠佳的「大醇威」，於賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時他說並無發現任何明顯異常之處。

主任獸醫（賽事管制）今晨在方廐再次檢查「大醇威」時，發現牠右前腿不良於行。

「大醇威」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

受訓於東廐的「常常精綵」昨夜包尾而回，馬會今午公佈當時表現欠佳的「常常精綵」，於賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時他說並無發現任何明顯異常之處。

主任獸醫（賽事管制）今晨在東廐再次檢查「常常精綵」時，發現牠左後腿不良於行。

「常常精綵」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

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