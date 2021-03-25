方廐大醇威右前腿不良於行
谷中昨晚（24日）跑罷九場夜馬，賽後翌晨（25日）有兩駒發生健康問題，包括第五場「大醇威」及第九場「常常精綵」。
隸屬方廐的「大醇威」昨晚跑尾二而回，馬會今午（25日）公佈當時表現欠佳的「大醇威」，於賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時他說並無發現任何明顯異常之處。
主任獸醫（賽事管制）今晨在方廐再次檢查「大醇威」時，發現牠右前腿不良於行。
「大醇威」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。
受訓於東廐的「常常精綵」昨夜包尾而回，馬會今午公佈當時表現欠佳的「常常精綵」，於賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時他說並無發現任何明顯異常之處。
主任獸醫（賽事管制）今晨在東廐再次檢查「常常精綵」時，發現牠左後腿不良於行。
「常常精綵」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。
-----------------------------
有冇財運 睇你點樣將財富運用
想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！
利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。
推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)
須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：1328/2020
查詢及投訴熱線：3199 1199