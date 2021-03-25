沈集成是近期沙田日馬旺門練馬師，在剛周日（21日）勝出「樂益善」、「駿益善」後，他已連贏四次沙田日馬未斷纜，且於近八次賽事七次有馬贏。

今次（28日）田戰，沈廐以三歲新星「知道再勝」擔大旗，大有機會繼續贏馬，而此駒亦可保持不敗。

「知道再勝」本於去年12月20日四班田草1000米初出，最終因呼吸系統感染退出，前仗才作服役第一擊，結果打響頭炮。

上賽在公司騎師巴度胯下升班再下一城，沈集成表示，此駒前仗發燒完初出狀態只有七成，仍可一出即勝，可見本身質素優良。

拼後其狀態大幅提升，本身亦有顯著進步，取得連捷很合理。

如今「知道再勝」被安排續攻田草直路賽，三連捷定為幕後目標。

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