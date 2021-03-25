波健士上仗騎開馬匹，近期易配騎師榜前三位好手贏到開巷，時廐「鑲白旗」和蘇廐「箭意」分別改配田泰安和潘頓勝出。

剛周三（24日）沈廐「總統之星」和葉廐「紅鬃烈馬」換上潘頓和雷神俱贏馬，呢條攤路勢不可擋。

周日（28日）田戰起波健士要停賽兩期，第六場容廐「閃耀榮光」和第九場姚廐「上駿之星」上仗皆由他策騎，今仗分別改配潘頓和田泰安執韁，值得睇好。

第六場四班1200米「閃耀榮光」，上仗配波健士跑第三，狀態已有起色，唯一頭馬四班同程配潘頓取得，人馬故劍重逢贏面大。

第九場三班1200米「上駿之星」，上仗在港初出配波健士跑同程，出閘失位仍追得第五，走勢唔差，熱身後已冒勇，改配田泰安必見真章。

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