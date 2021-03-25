馬會今日（25日）公佈，霍利時馬房「爪皇轟天」、「奇真」及沈集成馬房「小福將」，宣告退役。

「爪皇轟天」是七歲新西蘭自購新馬，歷來在港取得三場頭馬，當中兩勝是季內所取得，然而近三仗演出跌Watt，結果昨晚（24日）賽後翌日，便決定引退。

「奇真」是本港最後一匹練馬師團體馬，此駒在港73戰，成績4冠9亞8季，獲獎金超過623萬，這匹十歲馬在今日決定退出競賽行列。

「小福將」來港三季未有頭馬紀錄，只獲兩亞一季，此駒上仗賽後被驗出右前腿不良於行，昨日快試後隨即告別。

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