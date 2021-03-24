馬主榮智健歷來養過不少好馬，如「活力先生」、「奔騰」（均已退役）等馬王級分子。

周日（28日）田戰，「勇闖」亦是其名下生力軍之一。

在剛過去的打吡賽馬日（21日），「勇闖」排位後名列頭場四班1200米第一後備，雷神當時甘願肯為牠做後備騎師。

此駒最終雖未能補出上陣，但卻反映莫雷拉對牠相當睇重。

「勇闖」如今角逐同班同程，報名時順理成章有出賽優先權，符合幕後部署。

來港後已試過五課大閘，最近一課後上負於「帝豪福星」跑亞軍，表現尤其搶鏡，可見本身一早已操好有狀態。

查此駒來自19年澳洲神奇百萬拍賣會，成交價48萬澳元（約283萬港元）。

「勇闖」出自名種「至高無極」，同父馬「勝利風範」、「佳景福星」、「和氣生財」、「有理共想」、「路路之星」等駒，全是早熟贏短途。

其母「與卿共舞」服役生涯12捷於1400至2350米，當中包括兩項表列賽，成就不差。

榮智健在今屆打吡大賽派出「銀馳」及「幸運快車」，結果雙雙落敗而回，「勇闖」可望給他贏馬補數。

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