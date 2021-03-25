香港打吡曲終人散，「達心星」在不大被人睇好之下，憑着鞍上人莫雷拉精湛的發揮，終於一洗四歲馬系列頭兩關名落孫山之辱，勇奪魁首。

但從另一個角度看，「達心星」是當下全港最高評分的四歲馬，那麼在一場專供四歲馬參加的平磅賽獲勝，似乎又理所當然。

1962年的打吡大賽，卻發生了以大欺小的一幕。

當年打吡的路程為一又四分一哩，折公制約為2000米，在末段短兵相接的纏鬥下，「骰博」力壓「密底算盤」險勝。

順帶一提，當時的馬迷都把「骰博」讀作「頭博」或「求博」而不讀作「適博」。

但最值得注意的，並非「骰博」的讀音，而是「骰博」乃一匹五歲馬，其對手「密底算盤」卻年僅兩歲！

原來在業餘時代以至職業時代初期，香港打吡並非專供四歲馬參加，而是專供首季在港服役的新馬參加。

「骰博」和「密底算盤」當時均是新馬，也就混在一起同場角逐了。

五歲馬大佔成熟之利，「骰博」獲勝也就順理成章。

但「密底算盤」兩歲已能跟年長馬抗衡，質素之高可想而知，果然其日後成就比「骰博」更勝一籌。

直到1980年，香港打吡的參賽資格，才改為不論何時運港服役卻必需四歲。

撰文：余伯樂

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