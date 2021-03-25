苗禮德是出名擅長贏取來投馬的練馬師，其最新作品是3月10日勝出谷夜1200米的「壽臣」。

他昨天（24日）還獲「鎂之妙」從賀廐加盟，未來又有機會從此駒身上展示功架。

在此之前，他於星期日（28日）田戰，可憑「白鷺飛翔」先露一手。

此駒從蘇廐轉至苗廐已一年，其間十戰最叻第二未贏過，馬主縱不心急施壓，廐主也鞭策自己盡快交代，以免影響軍心。

「白鷺飛翔」今仗最大優點是評70分創近三年新低，兼且角逐對上一次贏馬所跑的A加3欄三班1600米，可望借勢打開轉廐勝門。

苗廐同日還有一支實力級啦啦隊為「白鷺飛翔」加油，成員包含一對同主馬「翡翠精選」及「翡翠綠」。

當中，「翡翠精選」久休復出操足而戰，本身之前一戰A加3欄不敗，交由苗廐愛將田泰安發揮，有望完成跨季三連霸。

「翡翠綠」上賽莫雷拉初策大熱落敗，今次再騎以其性格必有交代。

此駒暫時唯一頭馬於田草A加3跑道1400米勝出，縱加程首戰2000米亦具相當威脅力。

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