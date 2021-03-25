羅富全旗下今季E系列生力軍有不少交出好成績，將以王牌馬身份出戰周日（28日）田草日賽四班1200米的「皇龍福將」是例子之一。

此駒前仗初出無功，再出即在沙田1200米開齋，質素顯然不錯。

其馬主區啟光養馬多年，目前持有「皇龍福將」、「皇龍司令」（都是個人名下馬）及「皇龍帝國」（合夥馬）。

區啟光表示「皇龍福將」是羅富全向他推介的，對方當時向他推薦了幾匹馬。

當區啟光睇到「皇龍福將」在外地試閘的錄影帶時，見到馬兒大漏閘仍後追贏馬，馬仔鬥心很強，所以便揀了牠。

從事後眼光看，區啟光的決定正確，至少證明「皇龍福將」是識贏的馬。

區啟光又稱，羅富全對愛駒都有不錯的評價，馬兒全熟後可以跑長至1600米，未來可望再有頭馬交出。

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