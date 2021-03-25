星期日（28日）又跑田草日馬，對於沈集成馬房「心頭好」，上次有份投注的馬迷一定睇到眼火爆。

此駒前仗抽12檔起步，潘頓賽後已向競賽小組解釋須略為催策座騎以向內移入，可惜於趨近600米處時脫口，導致他要提早催策。

潘頓又話事後看來，「心頭好」或較適合於早段以較為留後的方式策騎，末段便可以較佳的走勢衝刺。

點知話口未完，「心頭好」上仗再出抽8檔，潘頓更居然騎上去搶頭跑，結果此駒包尾大敗逾23個馬位而回，賽後又驗到氣管內有很多痰。

其實「心頭好」大前仗配蔡明紹跑谷草1650米，當晚抽10檔起步，蔡明紹卻可以留到尾二位置，末段衝上入Q。

「心頭好」周日回師田草跑1600米，潘頓又會用何種跑法？天知曉！

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