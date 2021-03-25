羅富全近期充當冷殺手，繼剛周日（21日）打吡日憑「精神威」食大冷尾糊後，剛周三（24日）再贏半冷馬「以戰養戰」增添進賬。

周日（28日）羅廐大舉出擊，第二場「正本開心」以短途馬身份起家，經過兩季訓練後，今次首度出戰2000米。

羅富全認為此駒大勇大熟，有信心可以勝任這項途程，不妨拭目以待。

羅富全受訪時說：「『正本開心』在港首場頭馬是1000米，不過隨著年紀漸長，尤其是今季發覺牠愈來愈收斂，落腳亦轉慢，因此順其自然讓牠增程發展。」

「此駒早前跑田草1800表現唔錯，到上仗同程改配田泰安再作嘗試，沿途走勢暢順，直路上亦能交出良好後勁。」

「奈何前面的『巴基之友』已走順放甩，最終力拼僅敗，惟演出令人滿意。」

「『正本開心』現已成功轉型，今次跑長二百米至2000米，相信可以應付，希望能夠交出好成績。」

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