方嘉柏今季全力衝擊冠軍練馬師寶座，近期參戰馬用上莫雷拉成績極佳。

單計近四次賽事，此對騎練六匹合作馬，取得兩勝三位。

本周日（28日）賽事，方廐又有第三場「智醒財星」及第九場「風流人物」交由莫雷拉執韁，戰意不用懷疑。

「智醒財星」上仗初出角逐田草1000米，沿途領放下僅於終點前被「傳盛」所擒，若非末段斜跑或已打響頭炮。

今仗續配雷神再跑同程，反而同樣在直路賽有表現之廐侶「風流人物」則轉跑同日之1200米，「智醒財星」既獲廐侶讓路，相信必有決心贏馬補中。

至於「風流人物」首兩仗在四班賽非冠即亞，上仗升上三班雖失準，應是一時未能適應步速而已。

復課再安排試閘且勝出，做足工夫出王牌再來，質新四歲馬經過一場適應後，有望重踏升軌。

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