近期有多匹難贏之馬先後報捷，容天鵬繼有老牌未勝馬「都市神話」在田草打開勝利之門後，剛周三（24日）又有「勁飛聖」相隔三季後，重溫勝利滋味。

他笑言要為這些馬匹爭勝，比贏大賽更加困難，因此感到特別開心。

已兩連勝的容廐周日（28日）不乏實力馬參戰，其中包括第四場「是必飛飛」。

此駒季內已兩捷，仍可在第四班作賽，形勢有利，今場可謀連捷。

容天鵬受訪時說：「『是必飛飛』今季處於成熟期，狀態長期保持良好，在理想形勢配合下，順利取得兩Win，成績令人滿意。」

「此駒今次仍於第四班作賽，面對相若對手競爭力當然高，不過客觀條件已略有不同，畢竟評分增加負磅變重，會構成相當壓力。」

「操練工夫已做足，贏馬機會視乎臨場際遇而定。」

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