隨住馬房成績節節上升，沈集成已進入爭冠行列，現以45Win排第三，落後領頭羊方嘉柏九Win。

這位出名驍勇善戰的本地練馬師，由2月28日開始幾乎每次賽事都有馬贏，在其間八次賽事共取11Win，僅3月10日谷夜交白卷。

更甚者，該11場頭馬主要來自大熱或次熱門，給馬迷帶來捧場指引。

星期日（28日）跑十場田草日馬，沈廐出五駒佈下精兵陣，牌面不弱。

結合馬房旺勢及戰意，沈集成屆時大有機會增添頭馬，以3月大贏家姿態完成全月賽事。

以近績計，當以第三場「知道再勝」贏面最大，皆因本身續被安排直路賽，幕後有意讓其保持不敗。

不過，馬迷也不應睇小最尾第十場「同樂日」，這匹灰馬季內雖曾落敗，賽績遜於「知道再勝」，但本身今季暫四戰一贏三位全上名，狀態大勇。

此駒上賽影相飲恨跑第三，如今蓄銳復出仍戰首本途程田草1200米，早前曾在從化試閘掄元，有足夠水準於星期日爭取補中。

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