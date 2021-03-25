沙田馬場周日（28日）草地日賽第四班1200米，丁廐三歲新馬「四季喜」服役初出打王牌，將由年輕騎師史卓豐策騎。

「四季喜」馬主羅仲煒與太太羅何秀蘭均為資深馬主，養過18年董事盃冠軍「四季旺」（已退役）。

該駒當年在沈集成訓練下取得七捷，當中包括1600米董事盃一級賽、馬會一哩錦標及精英碗二級賽。

「四季喜」來港服役，由另一位本地練馬師丁冠豪主理，其實並非無跡可尋。

羅氏伉儷及兒子羅揚駿都是現役團體馬「喜多樂」（丁廐）的馬主。

「喜多樂」上季在田草1400米開齋後，羅揚駿受訪時大讚丁冠豪落了許多心機訓練「喜多樂」，對丁冠豪的練馬工夫投以信心一票。

丁冠豪難得獲羅氏一家人力撐，當然希望「四季喜」周日初出可即有好表現，以報答馬主支持。

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