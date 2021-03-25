方嘉柏馬房最近兩匹頭馬「精靈勇士」及「達心星」皆由莫雷拉執韁，兩人今季已攜手28度揚威凱旋門，佔方廐頭馬比例逾一半。

周日（28日）田草日馬，這對好拍檔將合作第三場「智醒財星」及第九場「風流人物」，屆時需高度留神。

今晨（25日）七點左右，方嘉柏喺草地1800米起步點睇住雷神上馬，策騎旗下禮拜日（28日）田戰戰馬「風流人物」在草地跑道快跳。

方嘉柏睇完馬匹操練之後，走到機坪等候馬匹歸來，捉住雷神問長問短，追問馬匹操練表現。

雷神亦對「風流人物」操練表現相當滿意，三次拍馬頸示好。

今趟此駒即使初跑1200米，但騎練動態似乎信心十足，今仗值得作為投注重心。

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