沙田馬場周日（28日）跑十場草地日馬。其中，呂健威馬房四歲新西蘭自購馬「錶之未來」，去年11月初在港一出即贏泥地。

此駒翌仗因潘明輝正值墮馬養傷而易配何澤堯跑第三，之後於國際賽日（去年12月13日）出賽本配蘇銘倫，後來他被政府要求作進一步檢測，最終「錶之未來」重投潘明輝胯下再贏一場。

「錶之未來」其後出戰四歲馬系列香港經典一哩賽及香港經典盃，並於香港經典一哩賽跑第四，反映本身級數不差。

呂健威曾指出「錶之未來」泥草均合，可以作雙線發展，而且在慢慢進步中，有能力再為馬主建功。

此駒周日夥拍潘明輝縮程跑二班田草1200米，可憑級數搭夠，值得馬迷支持。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199