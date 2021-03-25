本地練馬師容天鵬在近三次沙田賽事均有王牌馬勝出或入Q，包括上周日（21日）「幸運精選」落飛着啡燈一放到底。

本周日（28日）賽事容廐將兩個王牌放在一對剛上名之「閃耀榮光」及「是必飛飛」身上，料屬馬房出擊重心。

翻查紀錄，一月至今沙田賽事，容廐共有四匹上名後再出馬打王牌，取得兩勝兩位未失三甲，上仗分別入位及贏馬之「閃耀榮光」和「是必飛飛」出王牌再戰必有所圖。

第六場「閃耀榮光」上場仍在三班賽入位，今仗降入四班兼改配潘頓，人馬以往合作三次獲一勝兩位全上名，計配搭必求補中。

另外，第四場「是必飛飛」今季五戰未失前四名，而且三次配史卓豐均非冠即亞。

贏完仲出王牌報名，反映幕後有添食之意，隨時可以贏到你唔信。

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