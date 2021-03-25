凱旋戰士剛周三跑第五後，被加5分。
剛周三（24日）九場谷草賽事順利完成，馬會今日（25日）隨即公佈各駒評分調整。
全晚加分最多兩駒是「以戰養戰」及「人和家盛」各加7分，兩駒均可留在三班上陣。
至於在五班連贏兩場之「總統之星」，今場賽後加5分，現評36分，下仗仍可出戰五班賽。
另一匹五班頭馬「勁飛聖」賽後只加4分，距離25分之安全線仍欠一分，季內仍要努力搶分。
而同場跑第五之「凱旋戰士」，由於騎師超重一磅兼蝕分作賽，賽後因此被加5分，現評15分，且看稍後時間，能否繼續搶分爭取護級。
3.24快活谷夜賽九匹頭馬加分情況
馬匹 最新評分（增幅）
勁飛聖 24（＋4）
總統之星 36（＋5）
海島材子 54（＋5）
你知我勝 59（＋5）
紅鬃烈馬 50（＋5）
好運寶寶 58（＋5）
以戰養戰 75（＋7）
人和家盛 71（＋7）
童話 72（＋5）
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