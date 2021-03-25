田泰安剛周三（24日）憑「童話」勝出今季47場頭馬，抒一抒剛周日（21日）打吡搏失「將王」之悶氣。

周日（28日）田泰安獲九匹座騎，排檔方面可以用各走極端來形容。

這天只有一場直路賽舉行，田泰安第三場「運利多」排1檔起步，形勢不利。

至於其餘九場轉彎賽事，田泰安第五場「志在四方」（2檔）、第九場「上駿之星」（1檔）及第十場「翡翠精選」（3檔）均抽靚檔起步。

其中「志在四方」上仗配田泰安屈居第二，且看今戰排好檔，能否取得季內首捷。

反觀第二場「正本開心」（13檔）、第四場「金期莊家」（14檔）、第八場「閃得快」（13檔）均抽外檔，且看田泰安如何取位。

田泰安周日座騎排檔

場次 馬匹 檔

二 正本開心 13

三 運利多 1

四 金期莊家 14

五 志在四方 2

六 皇龍福將 5

七 富存大師 8

八 閃得快 13

九 上駿之星 1

十 翡翠精選 3

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199