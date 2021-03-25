這次（28日）沙田日馬排位已定，其實早於今晨（25日）排位前既有正選馬亦有後備馬退出，總數四匹。

三匹相關原正選馬包括第二場「福善」、第三場「電路七號」及第六場「吉利蛋」，退出原因分別是右前腿不良於行、連續報名兩次賽事已在首場報名賽事（剛周三（24日）谷戰第八場後備補出）上陣，以及右前腿肌腱再受傷。

當中，「福善」及「吉利蛋」分別由「榮冠大道」及「快樂歡騰」補替參賽，騎師皆為郭能，「電路七號」場次則無馬補上，全場出十駒整日最少。

郭能本只有五匹座騎，如今增至七匹，有助提升個人贏馬機會。

「快樂歡騰」上季3月下旬曾在三班田草1200米入Q，今次出賽亦於3月底，跑的也為此程，班次則低一個，形勢有利，未嘗不可替剛戰（24日）有馬贏的郭能延續勝勢。

至於排位前退出周日田戰第七場的後備馬（第一後備）是「星光爸爸」，原因為左前腿不良於行，至於排位後同場後備一是「雄龍」。

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