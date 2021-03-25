灰色賽駒剛在周三（24日）夜賽重拾勝軌，先後有「好運寶寶」及「童話」贏出。

灰馬跑日馬更加長跑長有，由2月21日「銀紙」建功開始連勝五期未斷纜，當中包括剛在打吡日（21日）爆大冷贏尾場的「精神威」。

來到周日（28日）新一次日賽，有多匹實力派灰馬列陣田草A加3跑道，如「同樂日」、「競技勇士」、「禪勝寶駒」、「家樂飛駒」、「翡翠綠」、「盛勢」等，各有條件取勝以替灰馬延續日賽強勢。

四歲美國自購新馬「禪勝寶駒」，上次閹後初出首戴防沙眼罩即以無敵姿態，錄得本身脫離新馬賽後及今季首捷，進步程度可見一斑。

呂廐馬出名好開續好，「禪勝寶駒」如今再戰三班田草1200米，雖多負上賽七磅，但也不過是124磅，可再報捷而回。

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