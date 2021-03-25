蘇偉賢馬房今季攻勢側重在沙田賽事，打吡賽日（21日）賢廐憑「寶貝兒」先拔頭籌。

今期（28日）沙田日馬，蘇偉賢馬房共有七駒列陣，當中「合夥雄心」最有機會為賢廐延續田戰勝纜。

蘇偉賢今晨（25日）七點半左右，在機坪等待何澤堯，睇住對方上馬策騎禮拜日（28日）沙田日賽戰馬「合夥雄心」前往大圈跑道操練。

表情王踩單車跟隨馬匹到烽火台地下，用望遠鏡觀察馬匹沿途走勢，最後又返回機坪接馬，騎練商討出擊大計。

此駒上仗初出跑第二，今趟增程角逐1400米，睇騎練動態有決心收復前失。

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