蔡約翰馬房在剛周日（21日）打吡大賽三路興兵，其中包括資深馬主鍾建書名下「勁搏」。

「勁搏」賽前受人關注，然而陣上在薛恩胯下沿途蝕位無數，最終跑梗頸四，未能揚威打吡。

周日（28日）舉行十場沙田草地日馬，鍾建書及鍾韙㻺父子有份的馬主唯一團體轄下賽駒「生生勝勝」（姚廐），將角逐五班1400米，屆時將強配莫雷拉上陣。

「生生勝勝」角逐五班1400米表現非常穩定，過去除夥拍見習騎師陳嘉熙一役跑第六外，其餘六戰由大師傅策騎皆跑入前四名，包括季初在賀銘年胯下敲響服役勝鼓。

今仗鞍上人莫雷拉與鍾建書及鍾韙㻺父子以往合作相當愉快，騎者曾夥拍前者名下「勁搏」、「本事」及「奪冠」（後兩駒均已退役）累積取得五捷。

至於雷神與年輕馬主鍾韙㻺合作成績則更加出色，須知後者名下「爭分奪秒」（已退役）在他胯下贏出四項一級賽，並取得近兩屆短途王的稱號。

「生生勝勝」如今續跑最擅長的五班1400米，加上獲得雷神助拳，勢讓鍾氏父子重返凱旋門。

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