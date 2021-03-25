應屆日本寶塚紀念及有馬紀念賽盟主「創世駒」，將與「唯獨愛你」攜手代表日本於周末（27日）出戰2410米一級賽杜拜司馬經典賽。

據外電報道，「創世駒」幕後團隊部署這匹優質灰馬遠征各項大賽，除了杜拜以外，法國凱旋門大賽及美國育馬者盃賽期皆屬考慮範圍之列，前者更屬是此駒最大目標。

日本賽馬界一向以征服凱旋門大賽為榮，須知近年彼邦最出色賽駒之一「大震撼」亦未能勝出此賽，可見攻下這項傳統大賽難度甚高。

「創世駒」已報名4月25日在沙田馬場舉行的女皇盃，不過其幕後團隊並無提及來港計劃，或者暗示這匹名雌征港的機會不大。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199