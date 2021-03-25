沈集成剛戰（24日）成績優異，憑「總統之星」及「人和家盛」梅開二度，穩居練馬師榜第三位。

周日（28日）沙田賽事，沈廐再派出強陣迎戰，相信要增添頭馬並非難事。

今晨（25日）沈集成如常積極督操，連番穿梭機坪及烽火台，不過有一駒的過程比較特別，就是「知道再勝」。

這匹兩出兩捷的質新馬今次回歸潘頓手上，騎者當然珍而重之，今早親自夥拍此駒於1800米草地快跳。

平時沈集成都會走上烽火台頂樓觀看過程，不過為了此駒，他親自行去草地跑道，近距離𥄫實整個程序。

睇完拿拿臨行去機坪接馬，當然不忘聽取潘頓匯報，重視程度加零一。

今次角逐直路賽，且看能否順利完成三捷。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199