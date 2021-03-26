見習騎師現時只剩陳嘉熙及周俊樂，前者已26歲，最終即使贏不夠70場頭馬，他也會步黃俊早前後塵，轉為自由身騎師。

陳嘉熙上周三（17日）晚在谷中贏「鋒芒快露」（方廐），取得本身轉拜方嘉柏為師後及今年首捷。

他在港出道至今已贏33場頭馬，於上次（21日）日賽無馬上陣，今次（28日）復跑日馬，也不只得一匹座騎，表面上不易增添勝仗。

該駒名叫「精彩有你」，列陣田草第七場四班1400米，掛頭牌配陳嘉熙受讓七磅，實負126磅排12檔參賽。

此駒年紀尚輕，正值五歲當打之齡，本身近五次跑田草四班賽，勁取一冠一亞兩季一殿不失前四，數據突出。

「精彩有你」最高曾在65分上名，當時跑三班賽負118磅，如今負126磅參戰第四班，亦有利本身替馬主盈駿團體爭取打破季內齋缽。

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