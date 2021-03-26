方嘉柏處理轉倉馬手風急進，周日（28日）第三場三班1000米的「智醒財星」，來港初期隸屬賀廐。

馬匹未出賽已轉投方廐，上場轉倉初出即入Q，今場再出有力收復前失。

莫雷拉受訪時說：「『智醒財星』質素優良，可惜馬兒仍很年輕，走勢稚嫩。」

「『智醒財星』上場在港初出，競賽途中曾犯錯，末段內閃，影響了牠的爭勝機會。」

「雖然如此，但『智醒財星』整體表現仍算不錯，我相信牠從上場實戰經驗中學習到東西，今場會交出更接近的成績。」

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