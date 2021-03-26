田泰安剛周日（21日）打吡大賽策騎「將王」不敵「達心星」跑第二名，發揮備受批評。

不過近幾天晨課，均出現田泰安與韋達言談甚歡之鏡頭，本周日（28日）沙田賽事，田泰安獲韋達提供三匹座騎，證明兩人關係保持。

今晨（26日）田泰安除了與韋達密斟外，也與苗禮德依欄傾談良久。

周日沙田賽事，第十場二班1200米的苗廐馬「翡翠精選」，將重配田泰安策騎。

此駒上季因左肱骨應力性受傷，過去十二個月並無出賽，今仗久休復出，騎者希望馬兒憑高質素搭夠。

田泰安受訪時說：「『翡翠精選』身形龐大，牠已有一段長時間沒有出賽，馬兒目前充滿新鮮感。」

「近期我策騎牠試閘，只是輕舒步頭，我希望牠儲足體力，迎接周日復出之戰。」

「『翡翠精選』質素優秀，目前狀態及健康均理想，希望可以交回昔日水準。」

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