何澤堯與呂健威合拍早已街知巷聞，單是一匹「金鎗六十」已給兩人贏盡口碑。

其實何澤堯不止跟一位華人練馬師合作愉快，他與外號表情王的蘇偉賢，季內並肩作戰至今，已取兩贏四位兩殿，僅一次跑第六不獲獎金。

這個本地組合季內曾於田草日賽聯手贏半冷門「十二馬」（2月14日）， 周日（28日）也跑田草日馬，他倆一對合作馬「合夥雄心」及「聰明導彈」估計皆屬此類賠率賽駒。

最重要的是牠們各有近績支持，同樣值得馬迷關注。

第四場「合夥雄心」2月28日出道跑田草1200米，如非有「好大大」突如其來，本身已可旗開得勝。

此駒明顯早熟兼有實力，上賽後追輸短馬頭位屈居亞軍，今仗內移至第4檔起步，排位遠勝上次11檔，加程至1400米更利追趕，勢成騎練新一匹合作頭馬。

「聰明導彈」季內跑1400米及一哩皆贏不到，最佳名次是第二，本身當初是贏1200米起家的，兼且至今三捷都在田草或谷草1200米發生。

這次復由何澤堯壓陣排6檔負輕磅角逐，未嘗不可爭取好成績。

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