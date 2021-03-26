周日（28日）有三場田草1200米舉行，分別為第六、第九及第十場。

蔡約翰在同程戰績彪炳，季內出馬60次，成績15冠5亞2季，勝出率25%、上名率36%。

周日蔡廐在上述三場，派出「勇闖」、「至尊高陞」 、「平海掌星」及「疾風勁草」上陣。

第六場「勇闖」做足工夫，初出絕對不能低估。

第九場「至尊高陞」同程曾兩度奪亞，巴度季內曾勝此駒，人馬合拍，值得重視。

第十場「平海掌星」是季內四捷精英，同程以往曾兩度報捷，有力挑戰今季第五W。

至於同場廐侶「疾風勁草」近兩戰全勝，回師田草有潘頓壓陣，可以加入考慮。

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