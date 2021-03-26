田泰安剛周日（21日）騎韋廐「將王」跑打吡，雖然功虧一簣屈居亞軍，但其實騎練近四匹田草合作馬，共獲兩亞兩季成績，上名率百分百，反映他們是值得信賴的一對

今期（28日）沙田日賽，韋達向安仔供騎三駒，其中又以一對同系馬「運利多」及「閃得快」最有睇頭。

第三場三班1000米「運利多」，來港前贏過同程賽事。

來港後由田泰安三度試閘共獲兩冠一亞，進度相當良好，今仗有力拼勝。

第八場三班1600米「閃得快」，今季兩戰1400米也姍姍來遲見負，本身狀態正越來越好，周日增程可爭在港首捷。

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