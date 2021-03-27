沙田馬場下周三（31日）跑九場泥地夜馬，騎師有波健士、賀銘年和黎海榮停賽，巫顯東則停賽期滿復出。

第二班1650米泥地：「大道至正」上仗配潘頓第三名，今次由巴度接手，潘頓則騎「逍遙自在」。

第三班1200米泥地：「高友之星」上賽在潘明輝胯下跑第八，今場換上莫雷拉，潘明輝則策「真勇士」。

第三班1800米泥地：「錶之銳」上次配楊明綸入位，賽後報告指出此馬急促向外斜跑，導致騎師須停止催策及修正座騎，今場換上見習生周俊樂減七磅出賽。

「好計」上賽在薛恩胯下取勝，今場帥權落入何澤堯手中。

第四班1200米泥地：「大眾勝利」上仗在田泰安胯下沿途跑來搶口，賽後騎師被競賽小組查詢情況，今仗改由莫雷拉主轡。

第五班1200米泥地：「醒目再臨」上賽配田泰安跑第三，今場由潘頓接手。

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