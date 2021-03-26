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羅富全追上第四位 禮拜日出八駒有實力馬 第五場「香音」獲1檔支援

1小時前
羅富全近期重拾勝軌

羅富全今季已勝出42場頭馬，排名練馬師榜第四位，暫落後榜首方嘉柏12Win。

周日（28日）羅富全派出八駒上陣，其中一匹實力馬是第五場三班1400米「香音」。

六歲英國自購馬「香音」來港三季僅曾出賽九次，只跑過一席季軍未開齋。

「香音」一直以來出賽較少，羅富全表示此駒今季健康狀況較前穩定，乃好現象。

羅富全補充說此駒質素不錯，現階段應有作為，可惜今季兩戰均抽到外檔起步，尤其上仗排13檔，因應情況跟前些少跑，結果全程望空招致大敗。

「香音」今次跑A加3欄抽到1檔起步，有利發揮，令羅富全對牠取勝有一定期望。

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羅富全香音1檔第四位
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