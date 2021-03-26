莫雷拉與潘頓穩佔騎師榜頭兩位，每年冠軍非此即彼已成常態。

反而季軍騎師之位不一定由田泰安永續下去，須知巴度及何澤堯都是其潛在對手，各有機會以第三名完成今季賽事。

巴度及何澤堯目前分別有42及40場頭馬，分別落後田泰安五場及七場而已。

其中，巴度刑滿復出後連勝四期未斷纜共取六Win，當中包含兩次起孖，手風相當不錯。

這位已為人父的法國好手，在星期日田戰只頭場無份跑，整日九匹座騎不乏實力分子，如第七場「果然友」、第九場「至尊高陞」、第十場「同樂日」等。

「至尊高陞」之前四戰田草A加3欄獲兩冠一亞，馬有馬性，本身上季出道當日正是在田草1200米入Q，近仗雖敗仍近，重投贏馬拍檔巴度胯下，有力重響勝鼓。

「同樂日」過去兩戰同欄俱於這次所跑的1200米入Q，性能盡顯，足以成為尾場勝出馬。

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