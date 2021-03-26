星期日（28日）沙田跑草地日馬，第六場四班1200米蔡廐生力軍「勇闖」首度登場，相信會受不少馬迷追捧。

「勇闖」為剛周日（21日）打吡大賽日四班1200米第一後備，莫雷拉寧願不接受其他聘約而等此駒補出，重視之情不言而喻。

結果「勇闖」剛周日未能由後備補上，直至本周日終於在港初次登場。

「勇闖」跟「銀馳」及「幸運快車」同屬著名馬主榮智健名下。

莫雷拉早前為同主馬「銀馳」開齋，周日又有機會替知名馬主榮智健建功。

莫雷拉受訪時說：「『勇闖』來港後五次試閘，每次均展示出天生速度，蔡約翰已為馬兒做了許多備戰工夫。」

「此駒目前的狀態令我十分滿意，今戰預計不會留得太後。」

「我希望『勇闖』即使不放頭，也盡量運用牠的天生速度擺前些跑，屆時在馬群較前位置競跑，或許比較理想。」

「蔡約翰決定為『勇闖』用耳塞，目的是希望可令馬兒在陣上不會過份興奮。」

「早前馬兒戴了耳塞試閘，並作為測試，我覺得馬兒用了耳塞後，走勢理想，所以今場初出會用這個配備。」

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