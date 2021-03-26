現役逾百分精英級賽駒有40多匹，當中又以本季準馬王「金鎗六十」（呂廐）評分最高（131分）。

來港後一直由方廐訓練的「跳出香港」，原本只低「金鎗六十」五分，是本地其中一匹中距離翹楚，本身在港總獎金有17,272,725元及累積20戰六勝四位，當中包含兩項分級賽精英碟及沙田錦標冠軍。

然而「跳出香港」受傷患困擾，試過右前腿肌腱受傷、左前腿肌腱受傷及右後腿不良於行，本身已於剛周一（22日）退役，令其粉絲感到遺憾。

「跳出香港」馬主跳出香港團體由才女黃婉曼及其夫馮柏基出任經理人，會員則有羅雪儀、蔡曼恩（方廐「度身訂做」馬主）等人。

據羅雪儀透露「跳出香港」在港退役後將往澳洲療傷，如果到時其康復進度理想，或會嘗試讓牠於年底在彼邦恢復出賽。

「跳出香港」是匹七歲法國自購馬，明年1月1日轉八歲。

羅雪儀表示「跳出香港」如留在香港，六個月後不一定可以完全康復，而且明年又大一歲，他們一班馬主遂給牠作出以上決定。

黃婉曼則謂：「我們徵詢過獸醫及方嘉柏的意見後，決定把牠送往外地休養，這是對馬兒最好的安排。」

「我覺得『跳出香港』已經很成功，在牠健康時能發揮出天賦潛能。」

「現在牠受傷了，我們不想馬兒再冒險，或許牠去到外國後，可找到另一崗位再發光。」

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