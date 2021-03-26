下周三（31日）進行泥地夜賽，周日（28日）乃3月份最後一次跑日馬。

當日十場賽事於田草A加3跑道上演，這條賽道有一個特色，就是大熱門表現突出。

其中一個路程要提及的是1000米直路賽，於近三季A加3跑道進行過12場，有七次由大熱門勝出，比率高達58%。

第三場三班1000米，兩出兩捷的「知道再勝」，相信可再次交出好成績。

另外，第六、第九及第十場均為1200米短途賽，近三季進行過同程40戰，有半數由大熱門勝出，比率為50%。

在上述三場賽事，分別以「皇龍福將」、「風流人物」及「平海掌星」最有機會大熱落場，隨時一併脫穎而出。

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