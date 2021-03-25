容天鵬剛周三（24日）憑「勁飛聖」勝出今季第15場頭馬，這位在從化設廐之倉主，尚欠三W便可抵達安全線。

周日（28日）沙田賽事，容廐派出六駒上陣，其中一匹實力馬是第一場「合金之星」。

「合金之星」在港兩季上陣13場，暫時只獲一席第二。

「合金之星」今次強配潘頓出戰，容天鵬表示此駒缺乏前速，上仗跑1200米路程稍短，早段跟不上主馬群，但後勁相當唔錯，末段收復不少失地。

「合金之星」經過早前一輪實戰後，最近兩戰已見懂得追馬，確有一定進步。

容天鵬表示可能因此受到潘頓垂青，今次回師曾角逐之1400米，且看能否順利出頭。

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