合金之星今戰將改由潘頓壓陣。
容天鵬剛周三（24日）憑「勁飛聖」勝出今季第15場頭馬，這位在從化設廐之倉主，尚欠三W便可抵達安全線。
周日（28日）沙田賽事，容廐派出六駒上陣，其中一匹實力馬是第一場「合金之星」。
「合金之星」在港兩季上陣13場，暫時只獲一席第二。
「合金之星」今次強配潘頓出戰，容天鵬表示此駒缺乏前速，上仗跑1200米路程稍短，早段跟不上主馬群，但後勁相當唔錯，末段收復不少失地。
「合金之星」經過早前一輪實戰後，最近兩戰已見懂得追馬，確有一定進步。
容天鵬表示可能因此受到潘頓垂青，今次回師曾角逐之1400米，且看能否順利出頭。
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