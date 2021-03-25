星期日（28日）跑田草日馬，下周三（31日）仍於沙田跑馬，此乃偶一為之的泥地夜賽。

同類賽事以往皆編八場，今次卻加碼至九場，主要關乎四班1200米報名馬很多，結果一拆三進行。

下周三是3月份最後一次跑馬，頭場定於傍晚6時45分開賽，特別彩池只三T有多寶累積，數額為4,654,548元。

騎師方面，巫顯東當晚刑滿復出，波健士、黎海榮及賀銘年停賽缺陣，蔡明紹進行停賽前最後一戰。

跑罷下周三泥夜，4月份首次賽事定於4月5日星期一舉行，當天為公眾假期，至於4月8日星期四復跑谷草夜馬。

丁廐於下周三泥夜報名八駒全列正選，出馬將是所有馬房之最。

當中，一對王牌馬「淺草飛」及「慣勝積極」上賽俱在泥地入位，「文明之星」更是移師泥地後近兩戰非冠即亞，此三駒均屬丁廐到時爭分主力。

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