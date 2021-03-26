沈集成在近15次沙田賽事，當中13次有頭馬交出。

而練者與潘頓更加近三次田戰合作贏馬，總數十駒獲四冠三亞，入Q率達七成。

今戰（28日）沈廐又有第三場「知道再勝」及第八場「心頭好」交由潘頓執韁，有力幫助倉主延續田戰佳績。

「知道再勝」前仗初出即於潘頓胯下贏馬，上仗升上三班因輕磅而改配巴度，結果順利再下一城。

此駒兩次贏馬分別壓倒「寶貝兒」及「傳盛」，兩駒其後均已贏馬補中，可見水準不俗。

今次潘頓重獲帥權，當然唔會失威，有力保持不敗之身。

至於「心頭好」今季首三仗角逐田草獲一冠一亞，其後三仗均轉跑谷草，結果只獲一席亞軍，上場更包尾大敗。

小休逾兩個月後，今仗出王牌重返田草，可望重拾理想表現。

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