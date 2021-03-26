蘇偉賢今季暫時取得21場頭馬，排行練馬師榜第九位。

這位外號表情王之倉主，今季與兩位法國騎師非常合拍，巴度及彭國年各為賢廐勝出四場。

周日（28日）沙田跑日馬，巴度並未為賢廐效力，反觀同鄉彭國年，則為賢廐第一場「勇晉大師」及第三場「萬里至飛」上陣。

「勇晉大師」上季曾兩勝田草1400米，季內兩戰卻跑出雙位數名次，賽後運往從化操練，回港後繼續砥礪，今場配彭國年排3檔，隨時變身。

「萬里至飛」是澳洲自購馬，來港前兩度在短途取勝，賽前試閘曾追近，小心這匹不明物體。

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