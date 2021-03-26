港澳賽馬水準公認有一段距離，馬匹在港退役後轉往澳門復役，今季可謂贏到開巷，然而卻未有大白鼻馬「駿王」的份兒。

此駒去年3月18日在港退役，一年後的今晚（26日）以八歲之齡於澳門氹仔馬場恢復參賽，未能令出名愛馬的其馬主劉少慧（藝名劉小慧）帶來喜悅。

須知現名「駿王仔」（錢健明馬房）的牠，於尾場沙地1350米在12駒跑第九，距頭馬「科高騷」7.25馬位，無緣打響濠江服役頭炮，亦使馬主分文獎金不獲。

反觀同屬前香港馬的「銀城雄星」及「好好」，同晚先後勝出第一場沙地1510米及第三場沙地1050米，分別造就馮耀正及譚文就馬房增添頭馬。

原名「醫生雄星」的「銀城雄星」暫於澳門兩戰兩捷，前名「耳後生風」的「好好」則五出四冠一第五。

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