馬會今午（26日）公佈有四駒退役，包括「上浦精神」、「黃色潛艇」、「粉絲狂歡」及「福盛」，沒有馬匹轉換馬房或取消登記。

牠們依次受訓於蘇保羅、徐雨石、蔡約翰及韋達馬房，共通點是一概未曾在港贏馬。

五歲「福盛」是當中唯一的自購馬，本身跟六捷短途新星「福逸」同系，在港最叻跑過第五。

「黃色潛艇」及「粉絲狂歡」同樣四歲，前駒出自本地拍賣會，服役以來零獎金，後駒則入過四重彩。

六歲新西蘭自購新馬「上浦精神」跑過第四，如今退役亦令「上浦」系僅剩高廐「上浦福滿」在手。

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