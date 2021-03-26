方嘉柏今季暫獲54W排榜首，只領先次席蔡約翰一場頭馬，兩人多次互換位置，爭持激烈，單論兵源蔡神仙較充裕。

好在踏入新一年之後，方嘉柏獲十駒從其他馬房加盟，為爭冠注入新動力，「心中有馬」和「鋒芒快露」皆來投首戰即勝，練馬功力有目共睹。

周日（28日）安排三匹來投馬「智醒財星」、「勝賢」和「心中有馬」一併上陣，方仔有望繼續數糊。

第五場三班1400米「勝賢」，季初在同程首度贏馬，之後三仗皆跑並不擅長的谷草。

連番搏失後便由賀廐轉投方廐，賽前由何澤堯親試田草大閘，備戰程序似足同由賀廐加盟早前一出即贏的「心中有馬」。

「勝賢」回師本身曾勝的1400米，有力打響轉廐頭炮。

第八場三班1600米「心中有馬」，上仗轉方廐初出跑1400米即勝，劣勢下仍可後上過晒，造出22秒51全場最快拉士，表現脫胎換骨。

外地兩戰1600米未逢敵手，今次增程更合腳法，再由何澤堯發揮，連捷呼聲高唱入雲。

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